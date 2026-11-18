Sheinbaum visita Hospital Popular de Nanshan en Shenzhen
En el hospital, Sheinbaum fue recibida con un ramo de flores y un mensaje de bienvenida en pantalla.
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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo realizó una visita al Hospital Popular del Distrito de Nanshan, en Shenzhen, China, como parte de las actividades de su participación en la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026.
A su llegada al nosocomio, una enfermera recibió a la mandataria mexicana con un ramo de flores, mientras que una pantalla colocada en la entrada del hospital mostraba el mensaje: "¡Una calurosa bienvenida a la presidenta de México, S.E. Dra. Claudia Sheinbaum Pardo!".
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Al concluir esta actividad, la titular del Ejecutivo federal sostendrá una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de su participación en la cumbre APEC.
El encuentro forma parte de la agenda bilateral de la mandataria mexicana durante su estancia en China.
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