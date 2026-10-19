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Kansas City sigue invicto

Kenneth Walker anota 2 TD por tierra en la victoria sobre Chargers

Por AP

Octubre 19, 2026 03:00 a.m.
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Kansas City sigue invicto
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      KANSAS CITY.- Kenneth Walker corrió para 128 yardas y dos touchdowns el domingo, Patrick Mahomes terminó con 272 yardas por pase y los Chiefs de Kansas City siguieron siendo uno de los tres últimos invictos de la NFL con una victoria 22-6 sobre unos Chargers de Los Ángeles plagados de lesiones.

      Xavier Worthy tuvo siete recepciones para 73 yardas y Travis Kelce atrapó cinco pases para 53, lo que ayudó a los Chiefs (5-0) a salir adelante sin los receptores lesionados Rashee Rice y Tyquan Thornton, mientras mantenían sin victorias a los Chargers (0-6), que atraviesan dificultades. Kansas City se unió a San Francisco y Minnesota —ambos con marca de 5-0 y en semana de descanso— como los únicos equipos invictos de la liga.

      El partido estuvo lejos de ser vistoso para cualquiera de los dos: Kansas City tuvo que sobreponerse a una serie de fallas en situaciones de pocas yardas y Harrison Butker falló un punto extra y un intento de gol de campo, mientras Los Ángeles perdió el balón dos veces en otra actuación ofensiva desastrosa.

      Justin Herbert terminó con 204 yardas por pase, con una intercepción, y los Chargers acabaron con 259 yardas de ofensiva total.

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