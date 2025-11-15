logo pulso
Knicks vencen al Heat de Miami

Towns anota 39 puntos y Shamet impuso un récord personal de 36

Por AP

Noviembre 15, 2025 03:00 a.m.
A
Knicks vencen al Heat de Miami

NUEVA YORK.- Karl-Anthony Towns anotó 39 puntos y Landry Shamet impuso un récord personal de 36 desde el banquillo por los Knicks de Nueva York, quienes vencieron el viernes 140-130 al Heat de Miami, en un duelo enmarcado también en la Copa NBA.

Jordan Clarkson anotó 25 puntos, Mikal Bridges consiguió 15 y Josh Hart registró su primer triple-doble de la temporada con 12 unidades, 12 rebotes y diez asistencias. Los Knicks lograron así su mayor cantidad de puntos en la temporada.

Jalen Brunson se perdió su primer partido de la campaña debido a un esguince del tobillo derecho, sufrido en la derrota del miércoles ante Orlando. OG Anunoby dejó el encuentro después de dos minutos por una distensión en los isquiotibiales izquierdos y no regresó.

Norman Powell estableció un récord de temporada con 38 puntos para liderar al Heat. El mexicano Jaime Jáquez Jr. sumó 23 tantos. Andrew Wiggins y Kel’el Ware anotaron 15 unidades por cabeza, mientras que Pelle Larsson sumó 14 y Davion Mitchell 11.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los Knicks y el Heat tienen fojas idénticas de 1-1 en el Grupo C.

