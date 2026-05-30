Kuss brilla en solitario

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ALLEGHE.- El ciclista estadounidense Sepp Kuss se escapó en solitario para imponerse el viernes en la etapa más dura del Giro de Italia y compañero de equipo en Visma-Lease a Bike, Jonas Vingegaard, se mantuvo firmemente como líder de la clasificación general de cara a los dos últimos días.

La llamada etapa reina tuvo más de 5,000 metros de ascenso repartidos en seis exigentes subidas a través de las impresionantes Dolomitas.

Eso incluyó el imponente Passo Giau, el punto más alto de la carrera de este año y tan brutal que fue catalogado como "hors categorie", es decir, fuera de categoría.

Kuss, que había formado parte de la escapada del día, cruzó la meta en ascenso en Alleghe con 13 segundos de ventaja sobre el canadiense Derek Gee-West para completar la trilogía de Grandes Vueltas, tras haber ganado etapas en el Tour de Francia y en la Vuelta a España, donde además terminó primero en la general en 2023.

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Giulio Ciccone fue tercero, a 36 segundos de Kuss y apenas por delante de Felix Gall y Vingegaard.

Ciccone atacó en el descenso de la penúltima subida y tenía una ventaja de más de un minuto sobre sus compañeros de escapada al inicio del ascenso final, pero el italiano fue alcanzado por Kuss cuando quedaban poco más de dos kilómetros del recorrido de 151 kilómetros.

Vingegaard conservó su ventaja en la general con 4 minutos y 3 segundos sobre Felix Gall. Jai Hindley ascendió al tercer puesto, a algo más de un minuto adicional.

El ganador del Giro de Italia quedará prácticamente decidido en la penúltima etapa del sábado, antes del recorrido mayormente ceremonial hasta Roma al día siguiente.

La 20ª etapa es un trayecto de 200 kilómetros desde Gemona del Friuli que incluye tres ascensos puntuables, entre ellos la subida de máxima categoría hasta la meta en Piancavallo.