La Champions está de regreso

Real Madrid, Bayern Múnich y Manchester City regresan a la Liga de Campeones con Kylian Mbappé, Harry Kane y Erling Haaland inmerso en espectaculares inicios de temporada.

Todos perforaron las redes en las victorias de sus equipos en sus ligas domésticas este fin de semana, extendiendo impresionantes rachas goleadoras. Cada uno ha anotado al menos una vez en todos menos uno de los partidos en los que han jugado para club y país esta temporada.

Haaland llega al partido de la fase de grupos del City contra Villarreal este martes, con 23 goles en 13 partidos, incluidos 10 tantos en sus últimos cinco encuentros con el City y Noruega. Marcó ambos goles en la victoria 2-0 del City contra Everton en la Liga Premier el sábado.

El jugador más rápido en alcanzar los 50 goles en la Liga de Campeones, el atacante de 25 años también anotó dos veces cuando el City empató 2-2 en Mónaco en la Liga de Campeones a principios de este mes. El City debutó con una victoria 1-0 contra Napoli.

Kane, de 32 años, tiene 22 goles en 14 partidos, con 15 goles en sus últimos ocho encuentros con el Bayern e Inglaterra. Anotó un tanto en la victoria de su equipo 2-1 en el clásico contra Borussia Dortmund en la Bundesliga el sábado. El Bayern, que actualmente lidera la fase de grupos, recibe el miércoles al Club Brujas.

Mbappé tiene 18 goles en 14 apariciones con el Madrid y Francia. Ha anotado nueve goles en sus últimos seis partidos, incluido el gol de la victoria en el triunfo del Madrid por 1-0 en Getafe en La Liga española el domingo.

“Estamos muy contentos de cómo está, siendo decisivo por sus goles, participación”, señaló el técnico merengue Xabi Alonso.

Mbappé, de 26 años, está a punto de convertirse en el jugador más joven con 90 partidos en la Liga de Campeones. El récord lo tiene actualmente Raúl González, la leyenda del Madrid que tenía 27 años cuando alcanzó esa marca.

El Madrid, que también comenzó la fase de grupos con dos victorias, recibe el miércoles a la Juventus. Los italianos vienen de dos empates en la Liga de Campeones, contra Borussia Dortmund y en Villarreal. La Juventus perdió el domingo 2-0 de visita a Como en la liga italiana.

EL SORPRENDENTE QARABAG

Seis equipos han comenzado con victorias en las dos primeras fechas incluido el sorprendente Qarabag de Azerbaiyán, que buscará tres seguidas cuando visite el miércoles a un Athletic Bilbao, que aún no conoce el triunfo en esta edición. Qarabag nunca había ganado en la competición propiamente dicha antes.

Entre los otros con dos victorias está el campeón defensor Paris Saint-Germain, que visita el martes a Bayer Leverkusen.

Arsenal intentará extender su inicio perfecto cuando reciba el martes al Atlético de Madrid. El líder de la Liga Premier busca su victoria número 100 en la Liga de Campeones.

El Inter de Milán, que perdió ante el PSG en la final de la temporada pasada, visita el martes al Union Saint-Gilloise de Bélgica.

LIVERPOOL EN APUROS

En medio de una racha de cuatro derrotas, incluyendo una en casa en el clásico contra el Manchester United en la Premier el domingo, Liverpool intentará recuperarse en la Liga de Campeones cuando visite al Eintracht Frankfurt el miércoles.

Entre los recientes reveses de Liverpool se encuentra una derrota en Galatasaray en su segundo partido de la fase de grupos.

Mohamed Salah, el astro de Liverpool, necesita dos goles para alcanzar los 50 en la Liga de Campeones. El internacional egipcio intenta convertirse en el primer jugador africano en alcanzar esa marca.

El Barcelona es otro equipo que busca recuperar terreno perdido en la Champions después de una derrota en casa contra el PSG en la jornada anterior. Recibirá al Olympiakos en el estadio de Montjuic el martes.

Lamine Yamal, la sensación azulgrana de 18 años, está a punto de convertirse en el jugador más joven en hacer 25 apariciones en la Liga de Campeones. El más joven actualmente es Warren Zaire-Emery, mediocampista de 19 años del PSG.

Chelsea, que también ha conseguido solo una victoria en la fase de grupos hasta ahora, recibe a un Ajax, que no ha ganado, el miércoles.

Otro equipo sin victorias, el Benfica de José Mourinho, visita el martes a Newcastle.