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La FA acusa a Tonda Eckert de espionaje

Por AP

Julio 23, 2026 03:00 a.m.
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La FA acusa a Tonda Eckert de espionaje
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      MANCHESTER.- La Asociación Inglesa de Fútbol formalmente acusó a Tonda Eckert, el técnico de Southampton, por su papel en el escándalo de espionaje que sacudió al fútbol inglés la temporada pasada.

      La FA informó el miércoles que Eckert fue acusado por tres incidentes que salieron a la luz durante los playoffs de ascenso.

      Southampton fue expulsado de la final del playoff de la segunda división en mayo tras admitir que espió a otros equipos, incluido Middlesbrough, su rival de semifinales.

      La FA indicó que se alega que Eckert actuó de manera "impropia y/o desacreditó el juego" al autorizar la observación de las sesiones de entrenamiento de los rivales.

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      Southampton fue acusado por la English Football League de filmar sin autorización las sesiones de práctica del Middlesbrough antes de su semifinal a doble partido, que luego ganó y quedó a un solo encuentro del ascenso a la Liga Premier.

      Fue expulsado de la final después de admitir que espió a Oxford United e Ipswich anteriormente en la temporada. La EFL también impuso una deducción de cuatro puntos para la próxima campaña. Middlesbrough fue reincorporado a la final, que perdió 1-0 ante Hull City.

      Un panel de arbitraje dejó al descubierto la influencia de Eckert en el escándalo, al señalar que se trató de "un plan artificioso y decidido desde arriba hacia abajo para obtener una ventaja competitiva" y que los analistas que realizaron la filmación no autorizada "se sintieron presionados para hacer las observaciones que el señor Eckert y los entrenadores principales querían que hicieran".

      La expulsión de los playoffs privó a Southampton de la posibilidad de ascender a la máxima categoría y de una ganancia asegurada de al menos 270 millones de dólares en ingresos futuros.

      Pese a la controversia, Southampton afirmó que mantenía su respaldo al entrenador.

      "Como directiva, lo apoyamos plenamente y, juntos, solo tenemos un objetivo: queremos volver a ascender a la Premier League", dijo el propietario Dragan Šolak en junio.

      Eckert también manifestó en junio que había "cometido un error" y asumió "toda la responsabilidad".

      Eckert tiene hasta el 28 de julio para responder a los cargos de la FA.

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