La NFL respalda a Bad Bunny

No contempla modificar show de medio tiempo en el Super Bowl

Por AP

Octubre 23, 2025 03:00 a.m.
A
La NFL respalda a Bad Bunny

NUEVA YORK.- La NFL no contempla sacar a Bad Bunny como el artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, afirmó el miércoles el comisionado Roger Goodell reafirmando una decisión de poner al artista puertorriqueño ganador del Grammy en el escenario más grande de la liga, lo que generó críticas del presidente estadounidense Donald Trump y de algunos de sus partidarios.

Goodell, al comparecer ante los medios al término de la reunión anual de otoño de los propietarios, expresó que la liga está acostumbrada a recibir críticas por sus elecciones de entretenimiento, dado el tamaño y la amplitud de sus fanáticos. El anuncio realizado en septiembre atrajo la atención mundial, incluyendo un aumento en las reproducciones de la música de Bad Bunny, junto con la reacción negativa.

“Está cuidadosamente pensado”, dijo Goodell. “No estoy seguro de haber seleccionado alguna vez a un artista sin tener alguna reacción o crítica. Es bastante difícil de lograr cuando tienes literalmente a cientos de millones de personas mirando”.

“Es uno de los artistas más destacados y populares del mundo”, agrregó. “Eso es lo que intentamos lograr. Es un escenario importante para nosotros. Es un elemento importante para el valor del entretenimiento. Está cuidadosamente pensado”.

La superestrella puertorriqueña ha sido explícito en su oposición al presidente estadounidense Donald Trump y sus políticas. Decidió realizar una residencia de 31 días en Puerto Rico, evitando recitales en Estados Unidos como forma de protesta.

“Estamos seguros de que será un gran espectáculo”, dijo Goodell. “Él entiende la plataforma en la que se encuentra, y creo que será un momento emocionante y de unidad”.

No está claro si Trump planea estar presente, aunque ha hecho de aparecer en persona en grandes eventos deportivos una parte importante de su segundo mandato en la Casa Blanca. Acudió a la final del Mundial de Clubes entre Chelsea y Paris Saint-Germain en julio.

Trump, entrevistado por una cadena de noticias conservadora de televisión, calificó la decisión de la NFL como loca y ridícula.

“No sé quién es”, dijo Trump. “No sé por qué lo están haciendo. Y luego le echan la culpa a algún promotor que contrataron para elegir el entretenimiento”.

Los 49ers de San Francisco serán los anfitriones del Super Bowl el 8 de febrero en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California. Goodell defendió la decisión el miércoles, explicando que se tomó debido a la inmensa popularidad de Bad Bunny.

