Permanece posibilidad de lluvias en SLP
Se esperan bancos de niebla matutinos en sierras y vientos por la tarde
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La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que para este día existe la probabilidad de lluvias y tormentas puntuales fuertes principalmente en zona Centro, Media y Altiplano.
También se prevén bancos de niebla por la mañana principalmente en sierras y vientos a partir de la tarde.
Precaución por ambiente muy bochornoso y temperaturas muy calurosas en la zona Huasteca.
En la Coordinación Estatal de Protección Civil, detalló que los reportes de auxilio o emergencia real se realizan a siguiente número de WhatsApp +52 444 213 2858 o bien al sistema de emergencias 911.
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Vuelven probabilidades de lluvias en SLP
Para la tarde del jueves, se esperan rachas de viento de 40 km/h y temperaturas de hasta 37 grados en la Huasteca
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