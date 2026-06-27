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Permanece posibilidad de lluvias en SLP

Se esperan bancos de niebla matutinos en sierras y vientos por la tarde

Por Redacción

Junio 27, 2026 09:30 a.m.
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Permanece posibilidad de lluvias en SLP
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      La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que para este día existe la probabilidad de lluvias y tormentas puntuales fuertes principalmente en zona Centro, Media y Altiplano.

      También se prevén bancos de niebla por la mañana principalmente en sierras y vientos a partir de la tarde.

      Precaución por ambiente muy bochornoso y temperaturas muy calurosas en la zona Huasteca.

      En la Coordinación Estatal de Protección Civil, detalló que los reportes de auxilio o emergencia real se realizan a siguiente número de WhatsApp +52 444 213 2858 o bien al sistema de emergencias 911.

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