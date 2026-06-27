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Ecuador y Escocia, los posibles rivales de México

Los sudamericanos son el principal candidato para enfrentar a la Tricolor

Por El Universal

Junio 27, 2026 10:40 a.m.
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Ecuador y Escocia, los posibles rivales de México
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      La fase de grupos del Mundial de Norteamérica está a punto de finalizar. Hoy, 27 de junio, se definen por fin todos los cruces de dieciseisavos de final tras la última jornada.

      El panorama de la Selección Mexicana, que finalizó como primera del Grupo A con nueve de nueve puntos, luce un poco difícil para un equipo que posee paso perfecto en el torneo.

      Hasta el momento, el equipo dirigido por Javier Aguirre sigue en espera de que se defina quién será su rival en la primera fase de eliminación directa. Sin embargo, hay una gran posibilidad de que este ya esté definido.

      ¿Contra quién jugará México los 16avos de final?

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      Dado a que México clasificó como el primer sembrado, tiene la posibilidad de enfrentar al tercer lugar de los grupos C, E, F, H, I.

      En este caso, Ecuador le ganó a Alemania y quedó tercero del Grupo E con cuatro puntos, por lo que es el equipo que tiene la mayor probabilidad de venir al Estadio Ciudad de México a enfrentar al Tri.

      Pese a que existe un 97% de chances de que este sea el cruce, si en la jornada de hoy se dan ciertas combinaciones de resultados, Escocia también podría ser quien juegue contra México en la primera instancia de eliminación.

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