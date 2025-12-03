Lista fecha del juicio en caso de apuestas

NUEVA YORK.- Emmanuel Clase y Luis Ortiz, los lanzadores dominicanos de los Guardianes de Cleveland, enfrentan un juicio en mayo por cargos federales de haber aceptado sobornos para ayudar a apostadores a apostar en sus pitcheos.

El juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Kiyo Matsumoto, dijo el martes que la selección del jurado comenzaría tentativamente el 4 de mayo en el tribunal federal de Brooklyn y el inicio del juicio sería semana siguiente o antes.

El fiscal adjunto de Estados Unidos, Sean Sherman, dijo al juez en la breve audiencia que los fiscales anticipan que el juicio podría durar dos semanas.

Comentó que ambas partes han estado en conversaciones desde que los lanzadores fueron arrestados el mes pasado, pero aún no han discutido un posible acuerdo de culpabilidad en el caso para evitar el juicio.

Matsumoto propuso inicialmente una fecha de juicio en febrero, pero los fiscales y los abogados defensores presionaron para que comenzara en la primavera.

Sherman señaló que los fiscales comenzaron a proporcionar a los abogados defensores pruebas y otros materiales esta semana en anticipación de un juicio, incluyendo cientos de gigabytes de archivos extraídos de varios dispositivos electrónicos.

Ambos han estado en libertad bajo fianza desde que se declararon no culpables el mes pasado de conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para cometer fraude electrónico de servicios honestos, conspiración para lavado de dinero y conspiración para influir en concursos deportivos mediante sobornos.