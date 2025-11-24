Listos potosinos para “La Colorado 200”

Todo se encuentra listo para la edición XVI de La Colorado 200, competencia que se correrá el próximo sábado 29 de noviembre en La Cuna de la Independencia Nacional, reuniendo a los mejores exponentes del automovilismo Off Road del país.

La prueba constará de 4 vueltas de 50 kilómetros, para completar un exigente recorrido de 200 kilómetros por terrenos irregulares y plagados de obstáculos, lo que promete una jornada demandante tanto para pilotos como para sus vehículos.

Los pilotos potosinos ya han confirmado su participación y se reportan listos para afrontar este reto final de la temporada 2025, tanto del Campeonato Nacional como del Estatal de San Luis Potosí. Entre los inscritos destacan:

Adolfo Monternach Jr., Memo Vázquez, Rodrigo López, Diego López, Pedro Pablo López, Chale Morales, Memo Morales, Braulio Torres, Bruno Torres, Alex Escobar, Federico Velazco y Toño Bear. Se espera que más volantes de San Luis Potosí se sumen en los próximos días.

Varios de estos competidores llegan peleando los primeros lugares en ambas clasificaciones, por lo que se anticipa una competencia intensa en esta última cita del calendario.

Finalmente, la organización hizo un llamado a los aficionados que planean asistir para que realicen con anticipación sus reservaciones de hospedaje, debido a la alta afluencia que se espera para este cierre de temporada.