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Lorena Rangel subió al podio

Conquistó el Nicholls XC Invitational con gran actuación en 5K

Por Romario Ventura

Octubre 05, 2026 03:00 a.m.
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Lorena Rangel subió al podio
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      La corredora potosina Lorena Rangel Batres tuvo una destacada actuación en el Nicholls XC Invitational, al quedarse con el primer lugar de la prueba femenil de cross country sobre una distancia de 5 kilómetros, registrando un tiempo de 17 minutos, 35.6 segundos.

      Rangel Batres impuso condiciones desde el recorrido y cruzó la meta con una ventaja importante sobre sus principales perseguidoras. El segundo lugar correspondió a Morgan Matthews, con 18:35.3, mientras que Sophia Galiano-Sanchez terminó tercera con registro de 18:48.8.

      Más allá del triunfo, la atleta potosina destacó especialmente el hecho de haber competido sin molestias físicas, aspecto que consideró fundamental dentro de su proceso. "Hoy fue un gran día, no porque haya ganado que sí da un plus que refleja el trabajo que hacemos día a día, pero más porque corrí sin molestias en mi cuerpo", expresó.

      La fondista también resaltó la importancia de mantener la constancia y confiar en el proceso de preparación. "Paciencia y constancia, disfrutando el proceso para alcanzar objetivos", agregó tras completar una competencia que le permitió confirmar su buen momento deportivo.

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      Con este resultado, Lorena Rangel Batres suma otro triunfo a su trayectoria y deja una actuación sobresaliente en el cross country, donde su registro de 17:35.6 le permitió dominar con claridad la prueba y continuar avanzando en sus objetivos competitivos.

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