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Los Astros dejan a AJ Hinch con 999 triunfos

Por AP

Junio 28, 2026 03:00 a.m.
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Los Astros dejan a AJ Hinch con 999 triunfos
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      DETROIT.- El mexicano Isaac Paredes conectó un doble de dos carreras en la octava entrada y los Astros de Houston arruinaron la oportunidad de su exmánager de alcanzar una victoria histórica al remontar para imponerse el sábado por 8-6 a los Tigres de Detroit .

      El mánager de los Tigres, A.J. Hinch, llegó al juego con 999 victorias, incluidas 481 con Houston entre 2015 y 2019, pero su bullpen no pudo llevarlo a la 1,000.

      Los Astros perdían 6-5 al comenzar la octava, pero un sencillo impulsor del dominicano Jeremy Peña ante Will Vest empató el juego, y un error del jardinero central James Outman dejó corredores en segunda y tercera con dos outs. Paredes, quien inició su carrera con los Tigres, siguió con un doble de dos carreras hacia el jardín derecho, lo que le dio a Houston ventaja de 8-6.

      Bryan King lanzó una octava entrada perfecta y Josh Hader retiró a los Tigres en orden en la novena para su séptimo salvamento.

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      El sencillo impulsor de Peña puso el marcador 4-4 en la cuarta, pero un doble de Spencer Torkelson con dos outs le dio a los Tigres ventaja de 5-4 en la parte baja del inning y puso fin a la tarde de Teng.

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