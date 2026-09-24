Mantienen los Orioles esperanza de playoffs

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BALTIMORE.- Trey Gibson lanzó de manera brillante hasta la séptima entrada y los Orioles de Baltimore vencieron el miércoles 4-2 a los Azulejos de Toronto para barrer la doble cartelera y, al menos temporalmente, seguir con vida en la carrera por los playoffs de la Liga Americana.

Baltimore quedaría fuera de la pelea si vuelve a perder —o ganan los Medias Blancas de Chicago que enfrentan más tarde a los Reales de Kansas City. Los Orioles también ganaron el primer juego 4-2 ante Toronto, y Gibson, de 24 años (2-3), sobresalió en el segundo encuentro.

Habría completado al menos siete entradas de no ser por una inusual infracción de posicionamiento defensivo que mantuvo con vida la parte alta de la séptima. Sean Keys conectó un rodado para out a la segunda base para el tercer out, los jugadores se retiraron del campo y los Orioles ya estaban poniendo "Thank God I´m a Country Boy" —que suena después de "Take Me Out to the Ball Game" durante el descanso de la séptima entrada— cuando un umpire interrumpió la canción para decir que los Azulejos estaban impugnando la jugada.

La repetición pareció mostrar el talón del segunda base Jeremiah Jackson sobre el césped del jardín antes del rodado, por lo que a Keys se le concedió la primera base. La jugada se anotó como error de Jackson, pero no se le cargó turno al bate a Keys. Gibson dio base por bolas al siguiente bateador y fue retirado del juego. El cubano Yennier Cano otorgó luego otra base por bolas antes de ponchar a Myles Straw con las bases llenas para terminar la entrada, ahora sí, de verdad.

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En su octava apertura en Grandes Ligas, Gibson permitió tres hits sin carrera en 6 episodios y 2/3, con siete ponches y dos bases por bolas. Christian Encarnacion-Strand conectó un jonrón e impulsó tres carreras.

El abridor de Toronto, CJ Van Eyk (0-2), permitió cuatro carreras y cuatro hits en cinco entradas.