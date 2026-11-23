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México.- El mexicano Mateo Chávez, uno de los pocos futbolistas nacionales que militan en Europa, volvió a firmar una destacada actuación en los Países Bajos. El defensor, quien disputó la Copa del Mundo de 2026 y dejó su huella con un gol en el Estadio Banorte, fue pieza clave en la goleada del AZ Alkmaar por 5-1 sobre el Sparta Rotterdam.

Chávez arrancó como titular y aprovechó cada minuto sobre el terreno de juego. Con la confianza que le ha permitido consolidarse como uno de los hombres importantes del equipo, se incorporó al ataque y marcó el gol que significó el empate momentáneo 1-1.

El mexicano tomó el balón cerca del área y, con un potente disparo, venció al arquero local para firmar una anotación que impulsó la reacción de su equipo y abrió el camino hacia la victoria al minuto 17. Su brillante actuación no terminó ahí. Además de su gol, aportó dos asistencias, convirtiéndose en una de las grandes figuras del encuentro y ganándose el reconocimiento de la afición, que aplaudió su esfuerzo durante todo el partido.

Con este resultado, el AZ Alkmaar llegó a 26 puntos y se ubicó en la cuarta posición de la Eredivisie. En su cuenta personal, Mateo llegó a tres goles en la campaña, una cifra que le ha permitido ganarse la confianza en el equipo de Leeroy Echteld, quien en conferencias recientes ha compartido su admiración por el elemento de la Selección Mexicana.

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El siguiente juego del AZ Alkmaar será en la Europa League, cuando enfrente al Sparta Praga, una nueva oportunidad para ver a Chávez aumentar su experiencia.