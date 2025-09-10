Matías Malagón en el futbol argentino

El futbol potosino sigue dando muestras de talento con la historia de Matías Malagón, un joven de apenas 14 años que ha comenzado a abrirse camino en escenarios internacionales, convirtiéndose en una de las promesas más destacadas de la entidad.

Tras un paso importante por la organización de Cruz Azul, donde dejó huella y mantiene abiertas las puertas para un eventual regreso, Matías decidió emprender un nuevo reto y actualmente viste los colores del club argentino Camioneros, institución profesional que le ofrece la posibilidad de proyectarse hacia horizontes más grandes.

Por disposiciones de la FIFA y de la AFA, los futbolistas extranjeros no pueden disputar partidos oficiales sin residencia en el país, lo que ha limitado de momento su participación en competencias formales. No obstante, Malagón ha sabido aprovechar cada entrenamiento y encuentro interescuadras para mostrar su talento. Esta semana fue parte de la categoría Sub-17, donde dejó una grata impresión en el cuerpo técnico gracias a su calidad y entrega.

El camino de Matías hacia Argentina fue posible gracias al respaldo de Abel Alvez, técnico argentino con pasado en el desaparecido Club San Luis y actual responsable de las fuerzas básicas en Camioneros. Su visión y confianza fueron clave para que el joven potosino pudiera dar este paso al extranjero.

La historia de Matías Malagón es ejemplo de disciplina, talento y perseverancia. Con el apoyo de su familia y la convicción de cumplir sus sueños, este joven futbolista no solo representa a San Luis Potosí en el extranjero, sino que también inspira a una nueva generación de niños y adolescentes que ven en el deporte una oportunidad para trascender.