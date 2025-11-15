Mbappé no jugará con Francia el domingo

PARÍS.- El delantero francés Kylian Mbappé no viajará con la selección a Azerbaiyán después de que el equipo aseguró su lugar en la Copa del Mundo del próximo año, informó el viernes la Federación de Fútbol de Francia.

Mbappé anotó dos veces el jueves en la victoria 4-0 ante Ucrania en París para ayudar a Francia a confirmar su lugar para el torneo. Fueron sus goles número 399 y 400 en su carrera profesional.

La federación francesa (FFF) dijo que Mbappé, quien juega para el Real Madrid, “todavía siente los efectos de la inflamación en su tobillo derecho, lo que requiere pruebas” y se someterá a exámenes médicos en la capital española este mismo día.

Azerbaiyán recibe a Francia el domingo en el Grupo D.

Francia también estará sin el centrocampista de la Roma Manu Koné y el centrocampista del Madrid Eduardo Camavinga.

Koné fue amonestado contra Ucrania y tendrá que cumplir un juego de suspensión, mientras que Camavinga fue afectado por tensión muscular en el isquiotibial izquierdo, dijo la FFF.