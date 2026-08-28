México histórico en Mundial de Remo

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México protagonizó este jueves una jornada histórica en el primer día de finales de los Campeonatos del Mundo de Remo 2026, que se disputan en el Bosbaan de Ámsterdam (Países Bajos), al conquistar dos medallas de oro y una de bronce.

Aylin Ibarra Maduena y Melissa Márquez abrieron la jornada con un triunfo histórico en el doble scull ligero femenino, en el que dominaron desde los primeros compases y resistieron los ataques de Grecia, vigente campeona mundial sub-23, para convertirse en las primeras remeras mexicanas en conseguir un oro en unos Campeonatos del Mundo sénior.

Más tarde, la remera más laureada de la historia de México, Kenia Lechuga, completó la jornada al imponerse en la prueba ligera y conquistar el título mundial que hasta ahora se le había resistido. Lechuga tomó ventaja desde la salida a bordo de su característica embarcación rosa y mantuvo el dominio hasta la línea de meta.

El triunfo podría marcar además el final de la etapa de Lechuga en la categoría ligera, debido a que la mexicana tiene previsto centrar sus esfuerzos en el scull individual femenino con vistas a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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La tercera medalla mexicana llegó de la mano de Alexis López, bronce en el scull individual ligero masculino, en una final ganada por el griego Petros Gkaidatzis, campeón de Europa, mientras que el uruguayo Felipe Kluver, campeón mundial en 2025, se colgó la plata.

La actuación de los remeros mexicanos supone un nuevo hito para el país, que nunca antes había conseguido más de una medalla en una misma edición de los Campeonatos del Mundo de Remo.