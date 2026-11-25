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México.- La Selección Mexicana Sub-17 mostró carácter, fuerza y contundencia para conseguir su segundo triunfo en el Mundial de la categoría, disputado en Qatar.

El Tricolor goleó (4-0) a su similar de Camerún para tomar el liderato del Grupo K, con seis unidades, luego de iniciar con triunfo ante la Selección de Rumania; comparte la cima del sector con Venezuela, aunque la diferencia de goleo favorece a los nacionales.

Después de un primer tiempo trabado, la segunda parte fue en la que el combinado nacional mostró su contundencia y Miguel Rivera abrió el marcador al minuto 57.

Adán Sánchez amplió la ventaja desde los 11 pasos, luego de una acción que fue revisada en el VAR a petición del cuerpo técnico camerunés; la decisión del árbitro central no cambió y México se fue arriba 2-0 al 57´.

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Ahí, las acciones de peligro y el ritmo fueron de la Selección Mexicana. Gerson Gutiérrez (75´ y 81´) firmó un doblete en jugadas que reflejaron el gran trabajo colectivo de los dirigidos por Jürgen Castañeda. Gran exhibición del Tricolor, que ya está instalado en la ronda de los dieciseisavos de final.

El próximo viernes, disputarán el liderato de su grupo, en contra de la Selección de Venezuela, dirigida por el exdelantero del Puebla, Fernando Aristeguieta.