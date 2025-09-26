Muere exjugador juvenil del Arsenal

CHICHESTER, Inglaterra.- El exjugador juvenil del Arsenal, Billy Vigar, ha fallecido tras sufrir una “lesión cerebral significativa” durante un partido de fútbol de ligas inferiores en Inglaterra. Tenía 21 años.

Su muerte fue confirmada por su club, Chichester City, el jueves.

Vigar fue puesto en coma inducido después de sufrir la lesión en un partido sabatino con el equipo inglés de liga no profesional.

“El martes necesitó una operación para aumentar las posibilidades de recuperación. Aunque esto ayudó, la lesión resultó ser demasiado para él y falleció el jueves (25) por la mañana”, afirmó su familia en un comunicado emitido a través de Chichester. “Su familia está devastada de que esto haya sucedido mientras jugaba el deporte que amaba”.

Vigar, quien también jugó a préstamo para Derby, se lesionó al inicio de un partido en la cancha de Wingate & Finchley FC. De acuerdo con distintos reportes, el jugador sufrió la lesión al chocar con una pared al lado del campo.