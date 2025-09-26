logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ENTREGA Y PASIÓN

Fotogalería

ENTREGA Y PASIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Muere exjugador juvenil del Arsenal

Por AP

Septiembre 26, 2025 03:00 a.m.
A
Muere exjugador juvenil del Arsenal

CHICHESTER, Inglaterra.- El exjugador juvenil del Arsenal, Billy Vigar, ha fallecido tras sufrir una “lesión cerebral significativa” durante un partido de fútbol de ligas inferiores en Inglaterra. Tenía 21 años.

Su muerte fue confirmada por su club, Chichester City, el jueves.

Vigar fue puesto en coma inducido después de sufrir la lesión en un partido sabatino con el equipo inglés de liga no profesional.

“El martes necesitó una operación para aumentar las posibilidades de recuperación. Aunque esto ayudó, la lesión resultó ser demasiado para él y falleció el jueves (25) por la mañana”, afirmó su familia en un comunicado emitido a través de Chichester. “Su familia está devastada de que esto haya sucedido mientras jugaba el deporte que amaba”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Vigar, quien también jugó a préstamo para Derby, se lesionó al inicio de un partido en la cancha de Wingate & Finchley FC. De acuerdo con distintos reportes, el jugador sufrió la lesión al chocar con una pared al lado del campo.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Podría debutar Isak en la Premier con Liverpool
Podría debutar Isak en la Premier con Liverpool

Podría debutar Isak en la Premier con Liverpool

SLP

AP

Recibe Del Toro cinturón del CMB
Recibe Del Toro cinturón del CMB

Recibe Del Toro cinturón del CMB

SLP

El Universal

El ciclista mexicano recibió reconocimiento por parte del órgano boxístico

Suma San Luis más preseas en PN
Suma San Luis más preseas en PN

Suma San Luis más preseas en PN

SLP

Romario Ventura

Lucía Martínez se consolida como la máxima ganadora hasta el momento

Quiere A. Guardado volver al Tricolor
Quiere A. Guardado volver al Tricolor

Quiere A. Guardado volver al Tricolor

SLP

El Universal

El histórico jugador quiere sumarse a la expedición del Mundial 2030