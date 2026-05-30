Multarán a Vallejo por "comentarios sexistas"

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PARÍS.- Adolfo Daniel Vallejo recibirá una multa significativa por sus "comentarios sexistas" durante Roland Garros después de decir que su partido de segunda ronda no debió haber tenido a una mujer como umpire.

El paraguayo perdió ante el prometedor adolescente francés Moise Kouame el jueves tras una tensa batalla a cinco sets que duró poco menos de cinco horas en la pista Suzanne-Lenglen.

"Este tipo de partido necesita ser arbitrado por un hombre", declaró Vallejo a la revista Clay tras sucumbir 6-3, 7-5, 3-6, 2-6, 7-6 (8). "Es muy difícil para una mujer hacerlo".

Sus comentarios fueron "inaceptables", indicaron el viernes la Federación Francesa de Tenis y los organizadores de Roland Garros.

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"La competencia de un árbitro no está determinada por su género sino por su profesionalismo y su capacidad para oficiar al más alto nivel", añadieron en un comunicado. "El resultado de un evento deportivo, ya sea positivo o negativo, nunca puede justificar ni excusar tales comentarios. Los organizadores del torneo impondrán una sanción significativa a Adolfo Vallejo en forma de multa".

Los organizadores no dijeron de cuánto sería la multa, pero los jugadores que alcanzan la segunda ronda del Abierto de Francia reciben 130,000 euros (151,000 dólares).

Kouame remontó tras estar abajo 5-3 en el quinto set para forzar el desempate decisivo y volvió a reaccionar después de ir 8-7 abajo en el desempate. El público francés se mantuvo ruidoso y Vallejo sostuvo que la jueza de silla, la brasileña Ana Carvalho, no controló a los espectadores.

"Este tipo de partidos tiene que arbitrarlos un hombre, es muy difícil que una mujer pueda hacerlo", afirmó. "El público fue muy desubicado, pero entiendo que están apoyando a su compatriota. Es un público bastante intenso y por eso ya estaba preparado, ya sabía que iba a ser así y la verdad que no me perjudicó a mí, sino que más que nada lo fortaleció a él".