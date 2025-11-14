Nigeria golea a Gabón en clasificación africana

RABAT.- Victor Osimhen anotó dos veces en tiempo extra para que Nigeria venciera el jueves 4-1 a Gabón en su partido de desempate de semifinales en la clasificación africana para la Copa del Mundo 2026.

El máximo goleador de la Liga de Campeones marcó en cada mitad del tiempo extra para cerrar el marcador para Nigeria, que se enfrentará a Camerún o Congo el domingo en una final de desempate. Todo el cuadro de desempate se estará jugando en Rabat, Marruecos.

El ganador del desempate africano avanza a los playoffs intercontinentales de seis equipos en marzo, que enviarán a dos equipos a la Copa del Mundo.

Bolivia (CONMEBOL) y Nueva Caledonia (Oceanía) ya se han clasificado para los playoffs.

Los cuatro equipos en los playoffs africanos son los mejores segundos lugares de nueve grupos de clasificación africana. Los ganadores de grupo Argelia, Cabo Verde, Côte d’Ivoire, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica y Túnez ya se han clasificado para el torneo que será coanfitrión de Estados Unidos, Canadá y México.

Nigeria se clasificó por última vez para un torneo de la Copa del Mundo en 2018.

El partido terminó 1-uno después de 90 minutos. Akor Adams anotó tarde para Nigeria antes de que Mario Lemina igualara con un tiro desviado en el último minuto del tiempo reglamentario.

El suplente Chidera Ejuke restauró la ventaja de un gol para las Súper Águilas antes de que Osimhen tomara el control.