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Osaka se retira de Bad Homburg por lesión

Por AP

Junio 28, 2026 03:00 a.m.
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Osaka se retira de Bad Homburg por lesión
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      BAD HOMBURG.- La preparación de Naomi Osaka para Wimbledon sufrió un contratiempo cuando se retiró al inicio del segundo set en la final del Abierto de Bad Homburg del sábado debido a una lesión en el pie.

      La japonesa, cuarta cabeza de serie, en su primera final sobre hierba, perdía 6-1, 1-0 ante Karolina Muchova, de la República Checa, cuando abandonó.

      Osaka había pedido un tiempo muerto médico en el primer set. Luego, tras hacer gestos de que no podía continuar, se acercó para estrechar la mano de Muchova y de la jueza de silla.

      "Solo quiero dar las gracias a todos los que vinieron a ver el partido. Pido disculpas por no poder terminar, pero este ambiente fue increíble durante toda la semana", le dijo Osaka al público durante la ceremonia de entrega de trofeos.

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      Osaka, campeona de cuatro torneos de Grand Slam, de 28 años, nunca ha pasado de la tercera ronda en Wimbledon, que comienza el lunes.

      Como cabeza de serie número 14, tiene previsto enfrentarse a Elsa Jacquemot en la primera ronda.

      Fue el tercer título de la carrera de Muchova, número 11 del ranking, en nueve finales del circuito, y el primero sobre hierba.

      La final se adelantó dos horas y media, a las 11 a. m. hora local (09.00 GMT), para evitar lo peor del calor del día, mientras gran parte de Europa soporta temperaturas a menudo récord.

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