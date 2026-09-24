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Otra baja de 49ers, lesionado su tackle

Por AP

Septiembre 24, 2026 03:00 a.m.
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      SANTA CLARA, California.- Los 49ers de San Francisco perdieron a otro colaborador clave cuando colocaron al tackle defensivo C.J. West en la lista de lesionados el miércoles por una lesión de rodilla.

      West fue titular en los dos primeros partidos de la temporada después de que Alfred Collins sufriera una lesión de rodilla que puso fin a su campaña justo antes del debut. Pero ahora West está fuera y necesitará cirugía debido a fragmentos óseos en la rodilla. El entrenador de los Niners, Kyle Shanahan, comentó que espera que West pueda regresar más adelante esta temporada.

      San Francisco también está sin el tackle defensivo James Thompson Jr., quien salió del partido de la semana pasada con un esguince alto de tobillo que lo dejará fuera durante varias semanas y que también podría llevarlo a pasar un tiempo en la lista de lesionados.

      "Cada vez que tienes cinco tackles defensivos que entran en el equipo y te quedas con dos de ellos después de dos partidos, eso siempre es motivo de preocupación para cualquiera", manifestó Shanahan.

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      Los 49ers han tenido varias áreas de inquietud en cuanto a lesiones, y el equipo también está sin tres de sus principales receptores. El titular proyectado Ricky Pearsall se sometió a una cirugía de rodilla que puso fin a su temporada.

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