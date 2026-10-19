Packers someten a Cowboys

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GREEN BAY.- Jordan Love lanzó un pase de touchdown y también anotó con un acarreo de 1 yarda, y los Packers de Green Bay mantuvieron a raya la potente ofensiva de Dallas y vencieron 23-13 a los Cowboys en un partido plagado de castigos la noche del domingo.

Love completó 23 de 41 pases para 276 yardas y ayudó a que los Packers mejoraran a 11-1-1 en sus últimos 13 enfrentamientos con los Cowboys, incluido un empate 40-40 la temporada pasada en Arlington, Texas. Un pase de touchdown de 9 yardas a Matthew Golden coronó la primera serie de Green Bay y puso a los Packers al frente para no soltar la ventaja.

Los Packers (4-2) han ganado tres seguidos mientras esperan el regreso del corredor Josh Jacobs, elegido tres veces al Pro Bowl, quien saldrá el lunes de la lista de exención del comisionado. Jacobs no ha jugado en toda la temporada y el mes pasado se declaró "no contest" ante dos cargos menores derivados de un altercado con su entonces novia en mayo.

Green Bay interceptó dos veces a Dak Prescott para frustrar oportunidades de anotación. Prescott completó 34 de 54 para 258 yardas. Lanzó un pase de touchdown de 6 yardas a Ryan Flournoy con 44 segundos por jugar, pero no pudo conectar con CeeDee Lamb en un intento de conversión de 2 puntos.

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El partido tuvo 22 castigos — 11 por cada equipo. Dallas acumuló 108 yardas en penalizaciones, mientras que Green Bay tuvo 96.

La noche de Love pudo haber sido incluso mejor.

Golden dejó caer lo que habría sido un touchdown de 43 yardas y no pudo completar la recepción en una posible anotación de 23 yardas en el segundo cuarto. Un posible pase de touchdown de 26 yardas se le escurrió de las manos a Christian Watson en el tercer cuarto, aunque ese envío fue desviado en la zona de anotación por Malachi Lawrence, de Dallas.

Los fuegos artificiales en Lambeau Field se encendieron antes de tiempo después de que Golden no pudiera asegurar el pase de 23 yardas, incluso cuando los oficiales estaban señalando el pase incompleto. Green Bay de todos modos anotó un touchdown tras una de esas caídas y se conformó con goles de campo de Trey Smack después de las otras dos.

Aun así, Golden atrapó seis pases para 104 yardas, además del touchdown temprano. Love completó 6 de 8 para 109 yardas en esa primera posesión, una serie de 90 yardas en la que los Packers resistieron un par de castigos.

Dallas (2-4) se fue al descanso abajo 17-0, la primera vez que los Cowboys se quedaron sin anotar en la primera mitad de un partido desde el 7 de noviembre de 2021, cuando perdían 16-0 en una eventual derrota 30-16 ante Denver.