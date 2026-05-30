Patinaje artístico brilla en ON-2026
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La delegación de San Luis Potosí vivió una destacada jornada dentro de la disciplina de patinaje artístico en la Olimpiada Nacional 2026, que se desarrolla en Apizaco, Tlaxcala, al conquistar una importante cosecha de medallas que reafirma el alto nivel competitivo de sus atletas.
Las y los representantes potosinos lograron sumar tres medallas de oro, una de plata y dos de bronce durante la competencia nacional, consolidando una de las actuaciones más sobresalientes para la entidad en esta disciplina.
Entre los resultados más destacados sobresalió la actuación de Ian Zenteno Román, quien tuvo una brillante participación al conquistar dos medallas de oro en las pruebas de programa corto y programa largo. Además, gracias a su desempeño, consiguió su clasificación a los Juegos Panamericanos.
Por su parte, Mía Ayala Domínguez también tuvo una sobresaliente actuación al obtener la medalla de oro en programa corto y largo, aportando una presea dorada más para la delegación potosina.
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La cosecha de medallas se complementó con la participación de Camila Bao Mosti, quien consiguió dos medallas de bronce, contribuyendo al positivo balance para San Luis Potosí en el patinaje artístico.
Con estos resultados, la delegación potosina continúa incrementando su número de preseas dentro de la Olimpiada Nacional 2026, reflejando el talento, disciplina y compromiso de sus atletas en la máxima competencia juvenil del país.
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