Patriots llegan al descanso con racha de 10 victorias

FOXBOROUGH.- Los Patriots de Nueva Inglaterra pasaron de ganar 11 títulos consecutivos del Este de la AFC durante la era de Bill Belichick y Tom Brady, a quedar detrás Buffalo en cada una de las últimas cinco temporadas.

Después de una dominante victoria 33-15 sobre los Giants de Nueva York el lunes por la noche, Nueva Inglaterra entra en su semana de descanso inmerso en una racha de 10 victorias consecutivas.

Con un récord de 11-2 y 3-0 en juegos de la división, el primer partido de los Patriots después de la semana de descanso será el duelo del 14 de diciembre contra los Bills (8-4, 2-2), que perdieron 23-20 ante Nueva Inglaterra en Buffalo en la Semana 5.

Esto también ha solidificado la posición de los Patriots como contendientes al Super Bowl en la primera temporada del entrenador Mike Vrabel. Y ha hecho que su mensaje al equipo durante el próximo descanso sea simple.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí