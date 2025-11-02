PFC sucumbe ante Irapuato

El Potosinos Futbol Club vio cortada su racha invicta como local al caer por marcador de 3 goles a 1 frente al Club Deportivo Irapuato, en duelo correspondiente a la jornada 9 de la temporada 2025-2026 del Grupo XII de la Tercera División Profesional.

Con este resultado, la “Trinca Fresera” llega a 19 puntos y se coloca entre los primeros lugares de la tabla, mientras que el cuadro potosino se queda con 14 unidades, esperando no descender posiciones en la clasificación general.

El encuentro inició con gran intensidad, pero fue el conjunto visitante quien tomó la iniciativa desde el arranque, presionando la salida del Potosinos FC y forzando errores en la media cancha. Apenas al minuto 6, un potente disparo de Luz Ortiz desde media distancia venció al arquero local para adelantar a Irapuato 1-0.

Durante la primera mitad, los dirigidos por René Isidoro García tuvieron dificultades para encontrar espacios ante el orden defensivo del rival. No fue sino hasta pasada la media hora cuando los potosinos generaron su primera ocasión clara de peligro, aunque sin éxito para mover el marcador, que se mantuvo 0-1 al descanso.

Recién iniciada la segunda parte, al minuto 47, nuevamente Luz Ortiz aprovechó una desconcentración defensiva y con otro disparo fuera del área firmó su doblete, ampliando la ventaja para el conjunto fresero.

El Potosinos Futbol Club reaccionó rápidamente y al minuto 54 logró descontar gracias a una jugada insistente dentro del área rival. Tras varios rebotes, Rodrigo Ramos recuperó el esférico y su disparo fue rechazado por el portero, acción que Santiago Guzmán aprovechó para empujar el balón al fondo y acercar a los locales 2-1.

Sin embargo, la esperanza duró poco, ya que al 58’, Alan Pérez sentenció el encuentro con el tercer gol para Irapuato, tras definir dentro del área ante la salida del guardameta potosino, dejando el marcador definitivo de 3-1.

El resultado representa un golpe para el conjunto tunero, que pierde su invicto en casa, pero mantiene aspiraciones dentro del grupo. El técnico René Isidoro García y sus dirigidos deberán pasar página rápidamente, ya que enfrentarán una semana exigente con doble jornada: el miércoles 5 visitarán al Jaral de Progreso y el sábado 8 de noviembre recibirán a Magos Unión Deportiva.