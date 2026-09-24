Pierden Giants toda la campaña a su QB

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

EAST RUTHERFORD, NJ.- El quarterback Jaxson Dart estará fuera al menos por el resto de la temporada regular por una lesión en la rodilla izquierda, dijo el entrenador John Harbaugh, dejando a los Giants de Nueva York sin su joven quarterback franquicia en el futuro previsible en un golpe significativo a sus esperanzas de ser contendientes.

"Es una gran pérdida, sin duda", dijo Harbaugh tras el entrenamiento del miércoles. "Es tu quarterback titular. Es una pérdida dura".

Dart se lesionó en la primera serie ofensiva el lunes por la noche contra los Rams de Los Ángeles, cuando su pierna izquierda se dobló de forma extraña al ser golpeado por dos defensores. La esperanza inicial era un esguince del ligamento colateral medial y una ausencia más corta, pero una resonancia magnética reveló una lesión más extensa que lo mantendrá fuera por un período prolongado.

"La temporada no ha terminado, pero para él sí", dijo Harbaugh. "Sientes que es el fin del mundo, luego te despiertas y el mundo no se ha acabado. El mundo sigue girando. Los partidos se siguen jugando".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Para ese próximo partido el domingo contra Tennessee, Jameis Winston asumirá el puesto de titular. Winston completó 11 de 27 pases para 111 yardas y lanzó una intercepción en la derrota 28-6 en Los Ángeles que dejó a Nueva York con marca de 1-1.

"Tengo que ejecutar mejor, y voy a ejecutar mejor", dijo Winston. "No importa cuán grande pueda parecer, estar presente y enfocarte en hacer todo lo que puedas con lo que tienes, donde estás. Por ahora, eso es mantener el ánimo de Jaxson en alto y salir ahí a ese campo de fútbol americano y ser el quarterback titular de los New York Football Giants".

Los próximos cinco rivales de los Giants suman un récord combinado de 2-8. Winston tiene marca de 3-9 en 12 aperturas en la NFL desde 2024.

"Jameis es capaz de hacer cualquier cosa", dijo el entrenador de los Titans, Robert Saleh. "Tiene un talento de brazo tremendo. Es capaz de meterte 500 yardas y cuatro touchdowns en un abrir y cerrar de ojos".

Harbaugh no dijo cuándo Dart se sometería a una cirugía ni entró en detalles sobre el alcance de la lesión después de que NFL Network reportara que hay daños en el menisco y en los ligamentos colateral medial y cruzado posterior.

"Con Jaxson, simplemente desafortunado", dijo el titular de Tennessee, Cam Ward. "Eso es algo que no quieres ver. Y es un gran quarterback, así que todos nosotros estábamos esperando enfrentarnos a él, a ese equipo".