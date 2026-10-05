Portugal sigue perfecto en la NL

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Gonçalo Ramos está ayudando a Portugal a olvidarse por completo de Cristiano Ronaldo, mientras que Grecia frustró a Jürgen Klopp y a Alemania en la Liga de Naciones.

Ramos impulsó la victoria 2-1 de Portugal sobre Noruega el domingo para mantener a su equipo con paso perfecto en el Grupo A4, con cuatro triunfos en cuatro partidos, suficientes para asegurar su lugar en los cuartos de final.

Ronaldo participó en el partido inaugural de Portugal en la Liga de Naciones, en el que fue sustituido por Ramos en una victoria 1-0 sobre Gales, y no ha vuelto a jugar desde entonces. El veterano dejó la concentración después de ver el segundo partido desde el banquillo de suplentes —una victoria 2-1 en Noruega— y Portugal no mostró efectos negativos por su salida, con un triunfo 4-2 en Dinamarca y la más reciente victoria 2-1 sobre Noruega.

Kristoffer Ajer abrió el marcador el domingo con una brillante media volea al ángulo lejano desde el borde del área, tras controlar el tiro libre de Martin Ødegaard para preparar el remate a los 36 minutos.

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Un João Cancelo que parecía inspirado respondió de manera similar en el otro extremo dos minutos después.

Ramos anotó el gol del triunfo a quemarropa en el 79, tras una jugada en la que participaron Vitinha y João Félix, y Portugal resistió la expulsión tardía de Francisco Conceição, quien vio su segunda tarjeta amarilla.

Erling Haaland no logró marcar por segundo partido consecutivo y fue sustituido en el minuto 67. Tiene 65 goles en 59 apariciones.

Un penalti tardío de Rasmus Højlund fue suficiente para que Dinamarca venciera 1-0 a Gales en el otro partido del grupo.

Los daneses son segundos en el Grupo A4 tras dos victorias, mientras que Gales y Noruega tienen una victoria cada uno.