Preocupa el bajo nivel de juego de Salah

Las señales de advertencia a Mohamed Salah era evidentes.

Su nivel había decaído. Los comentaristas comenzaban a criticarlo. La carga de partidos de Liverpool cruje. Además, el técnico Arne Slot claramente necesitaba hacer cambios en medio de la peor racha de resultados del equipo en más de 70 años.

Y así, Salah fue descartado.

De hecho, ni siquiera salió del banquillo en la victoria 2-0 en West Ham que evitó agudizar la crisis en la Liga Premier el domingo.

Se desató la histeria, y tal vez una reacción exagerada.

Los cuestionamientos s sobre si este era el principio del fin para Salah en Liverpool podrían ser prematuros.

La visita a West Ham se dio en medio de una serie de cinco partidos en 15 días para Liverpool. Perderse el del medio de esos —contra uno de los peores equipos de la liga— no fue gran cosa, incluso si fue la primera vez en 19 meses que Salah comenzó como suplente en un partido de la Premier.

“Mo ha tenido una carrera increíble aquí en este club y tendrá un muy buen futuro en este club porque es un jugador tan especial”, dijo Salah.

“Cuatro partidos en 10 días, con solo 14 a 15 jugadores de campo disponibles para nosotros, entonces tienes que decidir de vez en cuando hacer una alineación determinada y tratas de elegir la mejor alineación para cada partido”.

Se espera que Salah vuelva jugar cuando Liverpool reciba al Sunderland el miércoles en una jornada de mitad de semana en la máxima categoría del fútbol inglés. Sin embargo, esto pone algo de presión sobre el delantero egipcio de 33 años para comenzar a rendir, dado que sólo ha marcado cuatro goles hasta ahora en la liga.

Y no pasará mucho tiempo antes de que se marche a la Copa Africana de Naciones. Eso podría ser una prueba más difícil para Slot: si, en ausencia de Salah, el Liverpool encuentra una fórmula que mejore los resultados, ¿qué hará entonces el entrenador holandés?

No hay duda de que el Liverpool ya está mirando hacia el futuro con los fichajes de Florian Wirtz (22), Hugo Ekitike (23) y Alexander Isak (26). Y en Isak, quien anotó el primer gol contra West Ham, Slot ahora tiene un delantero nato que eventualmente debería aliviar la carga sobre Salah.

Pero Salah es una gran figura del club que tiene un despliegue físico supremo, y lideró la carga de Liverpool al título de liga la temporada pasada.