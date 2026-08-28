Presentan al "Chino" Huerta con los Pumas

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México.- Después de un paso de 18 meses por Europa, el delantero César Huerta regresó con los Pumas UNAM de la primera división mexicana que el jueves lo presentó como su nuevo jugador para el torneo Apertura 2026.

El "Chino" Huerta, de 25 años retorna con los universitarios luego de su paso por el Anderlecht de Bélgica donde las lesiones y la baja de nivel de juego limitaron su participación a apenas 31 apariciones en todas las competencias.

"Bendecido de estar en casa y agradecido con el Anderlecht que me abrió las puertas para Europa, las cosas no salieron como quería, tenía mis planes, pero Dios tenía otros para mí", dijo Huerta en rueda de prensa.

El presidente deportivo de Pumas, Antonio Sancho informó que el acuerdo con Huerta es por tres años, aunque no dio detalles económicos.

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"Hice lo que estuve en mis manos para cumplir objetivos no se logró y mi primera idea en la mente fue Pumas", dijo Huerta. "No lo veo como un retroceso, pasé un año difícil pero esta es una oportunidad de reinventarme y disfrutar el fútbol".

Huerta, quien formó parte de la selección de México en el último Mundial, debutó con Chivas en 2018 y arribó a Pumas para jugar del Apertura 2022 al Apertura 2024. Disputó 87 partidos oficiales y anotó 20 goles en ese lapso.

"Sé que no va a ser fácil por ahí tienes por ahí más responsabilidades y no llego como hace unos años ahora es otro rol y espero estar a la altura", agregó el jugador.

Pumas, uno de los cuatro equipos más populares en México no logra campeonar desde el Clausura 2011, la racha más larga entre ese grupo, aunque fue finalista el torneo anterior.

"Reforzamos al equipo pensando en conseguir la octava no lo logramos el torneo anterior, pero seguimos sumando para lograr se título que tanto queremos", dijo Sancho.

Después de las primera cinco fechas, los universitarios tienen ocho puntos que le sirven para situarse en la novena posición entre 18 equipos.