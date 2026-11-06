Presentan Carrera Atlética Familiar por la Inclusión

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Fue presentada la primera edición de la Carrera Atlética Familiar por la Inclusión 2026, que se celebrará el próximo 15 de noviembre sobre el bulevar Río Santiago, con salida programada a las 8:00 horas. La competencia contempla distancias de 3, 5 y 10 kilómetros y busca reunir a más de 750 participantes en una iniciativa deportiva con causa social.

La presentación fue encabezada por Maricarmen Navarrete Macías, directora de la Institución Potosina Pro-Educación Especializada y de la Escuela Rafaela Arganiz; Agustín Horacio Navarro López, representante de Llantas Maza, patrocinador principal; y Erwin Ayvar Ortega, jefe de Compras Indirectas, en representación de Prominox, también patrocinador principal. Asimismo, estuvieron José de Jesús Hernández Sotelo, representante de JAV A REIS DEY (Have a Race Day), responsable de la organización y logística deportiva, y el atleta paralímpico Lupillo, medallista de oro en la Paralimpiada Nacional y embajador del evento, quien también participará en la carrera.

Uno de los principales propósitos de esta iniciativa es contribuir a la inclusión de las personas con discapacidad, mediante el impulso de oportunidades para que puedan estudiar, prepararse y acceder al ámbito laboral.