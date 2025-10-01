Presentan carrera Run & Fun de La Loma

La mañana de este martes se llevó a cabo la presentación oficial de la Loma Carrera RUN & FUN 2025, evento atlético que se realizará el próximo domingo 19 de octubre a partir de las 8:00 horas, con salida desde las instalaciones de La Loma Centro Deportivo, en la capital potosina.

La competencia forma parte de la celebración del XXII Aniversario de La Loma y contará con recorridos de 3, 5 y 10 kilómetros, todos con cronometraje oficial mediante sistema de chip. Los trazados se desarrollarán en la zona de Lomas de San Luis Potosí.

El programa contempla el arranque de los 3K a las 8:00 horas, seguido de los 5K y 10K a las 8:10 horas. La premiación general de 3K se llevará a cabo a las 9:30, mientras que la de 5K y 10K será a las 9:45. Posteriormente, a las 10:00 horas se entregarán premios por categorías y a las 10:15 se realizará una convivencia familiar.

La entrega de kits (playera, número y chip) será el sábado 18 de octubre de 8:00 a 16:00 horas en las instalaciones de La Loma. Las inscripciones podrán hacerse en el área de deportes del centro de lunes a viernes de 9:00 a 20:00 horas y sábados de 9:00 a 14:00 horas, cerrando el sábado 18 a las 16:00. También estarán disponibles en línea en tutiempoatiempo.com y tixygo.com.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El costo de participación es de $400 para usuarios de La Loma CD con credencial vigente y $490 para el público en general. La carrera de 3K será Pet Friendly, con cupo limitado a 200 mascotas. Los ganadores recibirán premios en efectivo y en especie: 10K General Varonil y Femenil: 1º $5,000; 2º $4,000; 3º $3,000. 5K General Varonil y Femenil: 1º $2,000; 2º $1,500; 3º $1,000. 3K Pet Friendly: 1º $1,000; 2º $800; 3º $500.

Además, los 10K tendrán premiación por categorías (Libre 20-29, 30-39; Máster 40-49; Veteranos 50-59; y Veteranos Plus 60 y más), otorgando $1,500, $1,000 y $800 a los tres primeros lugares de cada rama.

En el caso de la modalidad Pet Friendly, se permitirá correr con perros en categorías de razas chicas y medianas-grandes, siempre con collar, correa y bolsa para desechos. Se recomendó no participar con mascotas obesas, recién operadas o en celo, además de mantenerlas hidratadas y bajo control.