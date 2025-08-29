Presentan cuarta edición de carrera atlética

La empresa DAPSA / La Moderna anunció este jueves la realización de la cuarta edición de la carrera DAPSA 2025, que se llevará a cabo el próximo domingo 14 de septiembre en punto de las 8:00 horas, teniendo como punto de salida y meta la Plaza de los Fundadores en San Luis Potosí.

El evento contará con distancias de 5 y 10 kilómetros en las ramas varonil y femenil libre, con servicio de abastecimiento de agua en el kilómetro 4 para la ruta corta, y en los kilómetros 4, 6 y 8 para los 10K.

La inscripción tiene un costo de 300 pesos, y se informó que todos los participantes recibirán como premio una despensa bien surtida, además de obsequios por parte de los patrocinadores al término de la competencia. La premiación se entregará a los tres primeros lugares de cada distancia y categoría.

La entrega de kits se realizará el sábado 13 de septiembre, de 9:00 a 18:00 horas. Los organizadores esperan una participación cercana a los 1,200 corredores. Las inscripciones están abiertas de manera presencial en las sucursales DAPSA ubicadas en Abastos, Gálvez 745 y 255, Cactus San Pedro, Perinorte, Saucito, Pedro Moreno, Pedro Montoya, Juárez, Salk/Curie y Villa de Reyes, como en línea a través de la página eventosdeportivos.com.mx/DAPSA2025 (con cargos por servicio).

