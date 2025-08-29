Presentan cuarta edición de carrera atlética
La empresa DAPSA / La Moderna anunció este jueves la realización de la cuarta edición de la carrera DAPSA 2025, que se llevará a cabo el próximo domingo 14 de septiembre en punto de las 8:00 horas, teniendo como punto de salida y meta la Plaza de los Fundadores en San Luis Potosí.
El evento contará con distancias de 5 y 10 kilómetros en las ramas varonil y femenil libre, con servicio de abastecimiento de agua en el kilómetro 4 para la ruta corta, y en los kilómetros 4, 6 y 8 para los 10K.
La inscripción tiene un costo de 300 pesos, y se informó que todos los participantes recibirán como premio una despensa bien surtida, además de obsequios por parte de los patrocinadores al término de la competencia. La premiación se entregará a los tres primeros lugares de cada distancia y categoría.
La entrega de kits se realizará el sábado 13 de septiembre, de 9:00 a 18:00 horas. Los organizadores esperan una participación cercana a los 1,200 corredores. Las inscripciones están abiertas de manera presencial en las sucursales DAPSA ubicadas en Abastos, Gálvez 745 y 255, Cactus San Pedro, Perinorte, Saucito, Pedro Moreno, Pedro Montoya, Juárez, Salk/Curie y Villa de Reyes, como en línea a través de la página eventosdeportivos.com.mx/DAPSA2025 (con cargos por servicio).
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Recibe el ADSL al campeón Toluca
Romario Ventura
El cuadro local buscará salir de su mala racha ante los dirigidos por Tony Mohamed
Pierde Vingegaard liderato en España
AP
El danés cede el maillot rojo de líder al noruego Torstein Traeen