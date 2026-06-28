Presentan la XXX Carrera Atlética Mineros 2026

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Fue presentada de manera oficial la Trigésima Carrera Atlética Mineros 2026, tradicional competencia que se celebrará el próximo 12 de julio en Villa de la Paz, San Luis Potosí, y que repartirá una bolsa de premiación superior a los 260 mil pesos entre las pruebas de 5 y 10 kilómetros.

La carrera dará inicio a las 8:00 horas, teniendo como salida y meta el Estadio de Beisbol "Dr. Francisco Garate Valdez". Los participantes de la prueba de 5 kilómetros recorrerán una vuelta al circuito, mientras que los corredores de los 10 kilómetros completarán dos giros.

El comité organizador informó que el costo de inscripción será de 350 pesos hasta el 30 de junio, mientras que del 1 al 11 de julio el registro tendrá un costo de 400 pesos. Las inscripciones podrán realizarse en distintos puntos de San Luis Potosí, entre ellos Salvajes Running Center, Dulcería La Estrella, Sweet Vegan, Bike Center, Balam, CRED, TEIGSA y La Pape.

Además, se anunció que habrá transporte especial desde la capital potosina hacia Villa de la Paz el día de la competencia. Los interesados podrán solicitar informes con el entrenador Fidel Flores.

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La entrega de paquetes para los participantes se realizará el 9 de julio en Bike Center Lomas, en un horario de 15:00 a 20:00 horas, mientras que el 11 de julio se llevará a cabo una segunda entrega en el Hotel Matehuala, de 12:00 a 19:00 horas.

En cuanto a la premiación, la distancia estelar de 10 kilómetros otorgará 16 mil 500 pesos al primer lugar de la clasificación general, tanto en la rama varonil como femenil; el segundo lugar recibirá 11 mil pesos, el tercero 8 mil, el cuarto 5 mil 500 y el quinto 3 mil 330 pesos.