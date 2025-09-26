Primer triunfo de Aston Villa en la Liga Europa

El gol tempranero del capitán John McGinn fue suficiente para darle el jueves al Aston Villa su primera victoria de la temporada, 1-0 ante Bologna en la Liga Europa.

McGinn superó al arquero polaco Lukasz Skorupski con un disparo rasante de zurda desde fuera del área a los 13 minutos en el Villa Park.

Ollie Watkins salió de la banca y provocó un penal en la segunda mitad, pero desperdició la oportunidad de ampliar la diferencia con un tiro que fue atajado por Skorupski.

El Villa ha tenido un pobre inicio de temporada en Inglaterra, cosechando tres empates y sufriendo dos derrotas en la Liga Premier. Pero el conjunto inglés cuenta con Unai Emery, el técnico más exitoso en la competición con cuatro trofeos de la Liga Europa, tres con Sevilla y uno con Villarreal.

Emery llevó al Villa a quedar cuarto y sexto en las dos últimas temporadas de la Premier y a los cuartos de final de la Liga de Campeones. Pero el Villa aún no conoce la victoria en la Premier esta campaña, con apenas un gol en cinco encuentros, y eliminado de la Copa de la Liga Inglesa.

El partido contra el equipo de la Serie A fue una revancha de su encuentro de la temporada pasada en el Villa Park en la Liga de Campeones, donde el Villa ganó 2-0. McGinn también anotó un tanto en ese partido.

Rangers sigue

sin ganar

Rangers de Escocia, otro equipo sin ganar en su liga nacional, sucumbió 1-0 ante los visitantes belgas Genk en el Ibrox Stadium, un resultado que dejó agravó los cuestionamientos sobre el técnico Russell Martin.

Los anfitriones jugaron en inferioridad numérica todo el segundo tiempo luego que el centrocampista Mohamed Diomande fue expulsado con roja directa cuatro minutos antes del descanso. Pero el portero Jack Butland evitó que los visitantes tomaran la delantera al tapar el penal de Oh Hyeon-gyu en los descuentos de la primera mitad.

El delantero surcoreano finalmente perforó las redes a los 55, batiendo a Butland con un zurdazo.