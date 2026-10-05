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Propinan Patriots primera derrota a Bills

Por AP

Octubre 05, 2026 03:00 a.m.
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Propinan Patriots primera derrota a Bills
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      ORCHARD PARK, Nueva York.- Drake Maye lanzó el domingo tres pases de touchdown, incluido el atrapón con una mano de Efton Chism cuando quedaban 1:50, y los Patriots de Nueva Inglaterra derrotaron 29-26 a los Bills de Buffalo.

      Romeo Doubs logró recepciones de touchdown de 2 y 14 yardas, y Rhamondre Stevenson anotó con una carrera de 1 yarda.

      Los Patriots mejoraron a 2-2 y, por una vez, dejaron de lado las dudas sobre una ofensiva que se atascaba y era propensa a las pérdidas de balón.

      Los Bills, mientras tanto, cayeron a 3-1 en la primera derrota de Buffalo en su nuevo Highmark Stadium, y la primera bajo el nuevo entrenador Joe Brady.

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      Maye terminó 22 de 37 para 269 yardas, superando las críticas que ha recibido al inicio de la temporada tras combinar seis intercepciones y un balón suelto perdido en sus primeras tres titularidades. El receptor Khalil Shakir perdió un balón suelto, además de la intercepción de Allen —su tercera de la temporada—. Allen terminó 23 de 33 para 253 yardas, incluido un pase de touchdown de 34 yardas.

      Allen también anotó con una carrera de 2 yardas, mientras que James Cook anotó con una carrera de 8 yardas.

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