logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ANDREA Y JOSÉ MIGUEL ¡SE COMPROMETEN EN MATRIMONIO!

Fotogalería

ANDREA Y JOSÉ MIGUEL ¡SE COMPROMETEN EN MATRIMONIO!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

PSG vs. Arsenal: sólo uno tocará la gloria

El PSG de Luis Enrique y el Arsenal de Mikel Arteta protagonizan un duelo clave en Budapest.

Por El Universal

Mayo 30, 2026 09:41 a.m.
A
PSG vs. Arsenal: sólo uno tocará la gloria
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La espera terminó. Este sábado 30 de mayo, el futbol europeo vivirá una de sus noches más esperadas con la final de la UEFA Champions League entre Paris Saint-Germain y Arsenal, un duelo que promete intensidad, talento y mucha historia en juego desde el Puskás Arena de Budapest.

      PSG busca bicampeonato y Arsenal regresa a la élite

      El conjunto parisino llega a esta instancia con la ilusión de conquistar su segunda "Orejona" consecutiva. Con un gran proyecto encabezado por Luis Enrique, el equipo francés ha mostrado solidez durante toda la competencia, respaldado por una plantilla profunda y un funcionamiento colectivo liderado por jugadores como Vitinha, Dembelé, o Kvaratskhelia.

      Del otro lado aparece un Arsenal que regresa a la élite continental con una generación que ha recuperado la identidad competitiva del club. Los Gunners han tenido una campaña destacada donde vienen de ganar la Premier League, consolidándose como uno de los equipos más consistentes del año.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Detalles del partido y transmisión en México

      Más allá del título, el partido enfrenta a dos proyectos que han apostado fuerte por volver a la cima del futbol europeo. PSG quiere ser bicampeón y el Arsenal de Mikel Arteta, confirmar que está listo para dominar nuevamente el escenario internacional.

      El encuentro se disputará este sábado 30 de mayo en el Puskás Arena de Budapest y podrá seguirse en México a partir de las 10:00 horas, tiempo del centro del país.

      ¿Dónde ver la Final de la Champions PSG vs. Arsenal?

      · Transmisión: FOX y TNT Sports

      · Streaming: FOX One y HBO Max

      · Horario: 10:00 am (centro de México)

      · Sede: Puskás Arena, Budapest.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      PSG vs. Arsenal: sólo uno tocará la gloria
      PSG vs. Arsenal: sólo uno tocará la gloria

      PSG vs. Arsenal: sólo uno tocará la gloria

      SLP

      El Universal

      El PSG de Luis Enrique y el Arsenal de Mikel Arteta protagonizan un duelo clave en Budapest.

      CAFA premia a ganadores de su carrera
      CAFA premia a ganadores de su carrera

      CAFA premia a ganadores de su carrera

      SLP

      Romario Ventura

      Kuss brilla en solitario
      Kuss brilla en solitario

      Kuss brilla en solitario

      SLP

      AP

      Conquista la brutal etapa reina del Giro y Vingegaard sigue de rosa

      Anhela ´Chino´ estar en la lista definitiva
      Anhela ´Chino´ estar en la lista definitiva

      Anhela ´Chino´ estar en la lista definitiva

      SLP

      El Universal