En cinco meses, quejas ante DH superan a 2025

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CIUDAD VALLES.- A pesar de que apenas van a completarse sólo cinco meses del año, el número de quejas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ya empató a la de todo el año pasado.

Edgardo Gasca Moreno, segundo visitador de la CEDH informó que en este fin de mayo, su oficina ha acumulado 100 quejas, principalmente contra la Guardia Civil Estatal, magisterio y la Fiscalía General del Estado.

Lo que destacó es que durante los 12 meses del año 2025 hubo 100 quejas, es decir, sin que todavía arribe el sexto mes del año ya hay un centenar de quejas.

Las quejas contra la GCE son principalmente por detenciones arbitrarias y lesiones.

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