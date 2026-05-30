logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EXITOSO "WHITE DINNER" EN EL TEC DE MONTERREY CAMPUS SLP

Fotogalería

EXITOSO "WHITE DINNER" EN EL TEC DE MONTERREY CAMPUS SLP

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

En cinco meses, quejas ante DH superan a 2025

Por Redacción

Mayo 30, 2026 03:00 a.m.
A
En cinco meses, quejas ante DH superan a 2025
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.- A pesar de que apenas van a completarse sólo cinco meses del año, el número de quejas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ya empató a la de todo el año pasado. 

      Edgardo Gasca Moreno, segundo visitador de la CEDH informó que en este fin de mayo, su oficina ha acumulado 100 quejas, principalmente contra la Guardia Civil Estatal, magisterio y la Fiscalía General del Estado.  

      Lo que destacó es que durante los 12 meses del año 2025 hubo 100 quejas, es decir, sin que todavía arribe el sexto mes del año ya hay un centenar de quejas. 

      Las quejas contra la GCE son principalmente por detenciones arbitrarias y lesiones.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Advierten aumento del vapeo entre adolescentes
      Advierten aumento del vapeo entre adolescentes

      Advierten aumento del vapeo entre adolescentes

      SLP

      Huasteca Hoy

      Autoridades sanitarias advierten que jóvenes sustituyen el cigarro por vapeadores.

      Registra SSN nuevo sismo al noroeste de Ciudad Valles
      Registra SSN nuevo sismo al noroeste de Ciudad Valles

      Registra SSN nuevo sismo al noroeste de Ciudad Valles

      SLP

      Huasteca Hoy

      El movimiento telúrico ocurrió cerca de zonas turísticas

      Controlan bomberos dos fugas de gas
      Controlan bomberos dos fugas de gas

      Controlan bomberos dos fugas de gas

      SLP

      Redacción

      Torrencial aguacero inunda terrenos de Feria
      Torrencial aguacero inunda terrenos de Feria

      Torrencial aguacero inunda terrenos de Feria

      SLP

      Carmen Hernández

      El evento ferial tuvo que ser suspendido