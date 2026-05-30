Dron ruso pega en Rumania

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Bucarest, Rumania.- Un dron ruso que formó parte de un ataque a Ucrania se desvió y se estrelló contra un edificio de apartamentos en el este de Rumania, dejando dos personas heridas en ese país miembro de la OTAN, informaron autoridades rumanas el viernes. La incursión aumentó la preocupación de que la guerra pudiera extenderse a través de las fronteras de la alianza.

El dron fue rastreado durante la noche por radar en el espacio aéreo rumano, se estrelló contra el techo del edificio en la ciudad portuaria del Danubio de Galati y provocó un incendio, indicó el Ministerio de Defensa en un comunicado. Las dos heridas fueron leves y varias personas fueron evacuadas.

Fue el más reciente de una serie de incidentes en que drones han caído en territorios de países miembros de la OTAN desde que Moscú lanzó su invasión de Ucrania en febrero de 2022.

Los incidentes se han mantenido en vilo a la alianza militar de 32 miembros. La incursión del viernes provocó una fuerte condena en toda Europa, con líderes que calificaron las acciones de Rusia de temerarias e irresponsables.

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Rumania desplegó dos aviones de combate F-16 y un helicóptero, y envió mensajes de alerta a los residentes de las zonas afectadas, pero las aeronaves no intervinieron ni dispararon contra el dron en la ciudad.

Rumania hizo un llamado a la OTAN para que acelerara el envío de capacidades antidrones, de acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, que calificó la incursión como una grave violación del derecho internacional.

Consultado sobre el dron durante una visita a Astana, Kazajistán, el presidente ruso Vladímir Putin declaró que su origen aún no se ha determinado, y "nadie puede decir qué origen tiene una aeronave en particular hasta que haya sido examinada". Instó a Rumania a entregar el dron a Rusia para que realice "una investigación objetiva" del caso.

Pero el presidente rumano Nicusor Dan identificó el dron como ruso. "Tuvimos un dron ruso, Geran-2, saliendo de Rusia. Conocemos la trayectoria, sabemos por dónde pasó por Ucrania, sabemos por dónde entró en Rumania, como parte de un enjambre de 43 drones rusos, de los cuales sólo uno llegó a territorio rumano", indicó un comunicado de Dan.

El mandatario dijo más tarde que los investigadores determinaron que probablemente llevaba al menos 30 kilogramos (66 libras) de explosivos.