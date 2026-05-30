Simulación, protocolos contra violencia de género en universidades

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La abogada y defensora de los derechos humanos, Xóchitl Tolentino Alonso, consideró que las universidades públicas y privadas continúan sin contar con mecanismos suficientes ni eficaces para investigar y sancionar casos de violencia de género, situación que, afirmó, termina por convertirse en una "simulación institucional" que prioriza la imagen de las instituciones antes que la protección de las víctimas.

Deficiencias en protocolos universitarios para violencia de género

La litigante señaló que uno de los principales problemas es la ausencia de una verdadera perspectiva de género en los procedimientos internos, lo que deriva en prácticas de revictimización contra alumnas y estudiantes que deciden denunciar agresiones o acoso dentro de los espacios universitarios.

"Muchas veces a la alumna no se le cree y la institución termina protegiendo al agresor. Existe un sesgo institucional muy fuerte y cuando se denuncia no se actúa con perspectiva de género", expresó.

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Autonomía universitaria y falta de protección a víctimas

Tolentino Alonso recordó que desde su etapa como estudiante tuvo conocimiento de diversos abusos cometidos por académicos contra alumnas y sostuvo que actualmente continúan saliendo a la luz casos similares que anteriormente permanecían ocultos o no trascendían públicamente.

Explicó que en la mayoría de las universidades las víctimas deben convivir con sus agresores mientras se desarrollan las investigaciones, debido a la falta de medidas cautelares efectivas, además de que los comités encargados de atender las denuncias suelen carecer de personal especializado en derechos humanos y violencia de género.

La defensora indicó que tanto la autonomía de las universidades públicas como las políticas de confidencialidad en instituciones privadas suelen utilizarse como "escudos" para impedir la intervención de autoridades externas, lo que deja a las víctimas en un estado de indefensión y provoca que muchas desistan de denunciar.