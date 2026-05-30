Policías retienen a menor de edad

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Matehuala.- Un ciudadano que pasaba en bicicleta por la colonia Dichosa observó a un pequeño de tres años de edad que deambulaba solo por las calles de este sector. Al tratar de localizar a algún familiar o adulto responsable cerca del pequeño y no encontrar a nadie, solicitó el apoyo de la Policía Municipal, a quienes entregó al niño para localizar a sus padres.

Los hechos se suscitaron en la calle María Luisa Castillo, frente a la escuela Mariano Jiménez de la colonia Dichosa, donde una persona que paseaba en bicicleta vio a un menor de tres años jugando solo y sin la compañía de algún familiar.

Ante esta situación, pidió apoyo a las autoridades policiacas y permaneció con el menor hasta la llegada de los elementos municipales.

Los policías arribaron al lugar e ingresaron a la escuela antes mencionada para preguntar si alguien conocía a los padres del pequeño. Un docente del plantel, así como oficiales de la Policía Municipal, resguardaron al niño para evitar que sufriera algún accidente al permanecer solo en la vía pública.

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Mientras tanto, los agentes realizaban las investigaciones para ubicar a sus familiares, ya que el pequeño no podía proporcionar información sobre su nombre o el de sus padres, lo que dificultaba la localización de sus progenitores y conocer las circunstancias por las cuales se encontraba solo en la calle.

Después de algún tiempo, se presentó el padre del menor, quien informó a las autoridades que, en un descuido, el niño había salido de la vivienda sin que él se diera cuenta.

Tras realizar las verificaciones correspondientes y confirmar el parentesco, el menor fue entregado a sus familiares.