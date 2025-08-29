logo pulso
Puede Chivas ser campeón: Mozo

El lateral asegura que ante Cruz Azul es un buen parámetro para repuntar

Por El Universal

Agosto 29, 2025 03:00 a.m.
A
Puede Chivas ser campeón: Mozo

CIUDAD DE MÉXICO.-En la antesala de uno de los duelos más esperados del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, Alan Mozo, defensor de Guadalajara, tomó el micrófono y, ante la urgencia de resultados que vive el cuadro tapatío, destacó la importancia de ganar el próximo sábado en casa ante Cruz Azul, uno de los mejores equipos del certamen.

Con la presión latente al encontrarse en la parte baja de la clasificación, el exjugador de Pumas se mostró confiado en el trabajo colectivo, una herramienta fundamental para recuperar confianza, escalar peldaños y dar fortaleza al proyecto de Gabriel Milito.

“Cruz Azul es un lindo parámetro. Somos un equipo grande y lo tenemos que reflejar en la cancha. Ellos son un equipo importante y vienen haciendo bien las cosas. Por algo rompieron hace tiempo récords de victorias. Es un equipo trabajado y que sabe a lo que juega. Tenemos mucha hambre de jugarlo ya”, mencionó el defensa en conferencia de prensa.

Mozo, quien suma en la presente temporada 139 minutos jugados, subrayó el compromiso del equipo con la afición, que, ante las complicadas presentaciones, ha comenzado a lanzar fuertes críticas, estableciendo que el equipo puede llegar a levantar el título.

“Voy a dar todo por ser campeón y daré todo al vestir la camiseta. El equipo está para eso, todos lo tenemos claro. Los resultados no nos han acompañado; sé que los resultados no han sido los mejores. Me gustaría agradecer a los aficionados, los necesitamos”.

