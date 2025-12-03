logo pulso
BIENVENIDA A LA FAMILIA DE SU PROMETIDO

BIENVENIDA A LA FAMILIA DE SU PROMETIDO

Raptors vencen a Trail Blazers

Scottie Barnes anotó 28 puntos; Barnes atinó diez de 18 disparos de campo

Por AP

Diciembre 03, 2025 03:00 a.m.
Raptors vencen a Trail Blazers

TORONTO.- Scottie Barnes anotó 28 puntos para ayudar a que los Raptors de Toronto superaran el martes 121-118 a los Trail Blazers de Portland.

Barnes atinó diez de 18 disparos de campo. También consiguió siete rebotes, siete asistencias y dos tapas.

Immanuel Quickley sumó 23 puntos con ocho asistencias por Toronto, que había perdido dos duelos seguidos. Brandon Ingram anotó 21 puntos, y el suplente Gradey Dick terminó con 14.

Portland desperdició una sólida actuación de Deni Avdija, quien aportó 25 unidades, 14 asistencias y ocho rebotes. Toumani Camara añadió 21 puntos y siete rebotes, mientras que el suplente Shaedon Sharpe —originario de London, Ontario— anotó 23 tantos.

RJ Barrett de Toronto permaneció fuera debido a un esguince en la rodilla derecha. El alero cayó de manera incómoda después de una volcada el 23 de noviembre, en la victoria de Toronto por 119-109 sobre los Nets de Brooklyn.

Sharpe convirtió dos tiros libres para reducir la ventaja de Toronto a 117-115 con 1:18 minutos por jugar. Pero Ingram logró una volcada y dos tiros libres en los segundos finales por los Raptors.

