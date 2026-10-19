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Rayados se mete a la zona de Liguilla

Por El Universal

Octubre 19, 2026 03:00 a.m.
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Rayados se mete a la zona de Liguilla
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      México.- Monterrey volvió a sufrir, pero supo aguantar y terminó por vencer (2-1) al Pachuca en el estadio BBVA para meterse en zona de Liguilla. Con goles de Diego Rossi y Jesús "Tecatito" Corona, la Pandilla firmó una victoria importante de cara al cierre de la fase regular.

      Matías Almeyda sigue sin encontrar la mejor versión de este equipo, pero se nota que logró transmitirle intensidad a un grupo de jugadores que se les exigía más actitud.

      Parecía una noche de trámite para el Monterrey, que abrió el marcador a través de Diego Rossi (14´), que supo aprovechar un rebote de Carlos Moreno, quien había atajado un penalti mal cobrado por Lucas Ocampos. Sin darle oportunidad de respirar y recuperarse al Pachuca, la Pandilla anotó el segundo gol después de un gran contraataque generado por un error de Mauricio Isaias. Jesús "Tecatito" Corona (16´) fue el encargado de aumentar la ventaja.

      Bien dicen que el 2-0 es el resultado más engañoso, y al Pachuca esta temporada le ha gustado venir de atrás y sacar partidos en los últimos minutos. Esta vez casi lo logra nuevamente.

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      Monterrey dejó de generarle peligro a los Tuzos en la segunda parte, se confiaron ante la nula respuesta de la visita, hasta que Salomón Rondón (75´) anotó de cabeza su gol número 13 en la campaña. El delantero venezolano se mantiene letal dentro del área, pero los dirigidos por Benjamín Mora son demasiado dependientes de su goleador. A minutos del final, Esteban Andrada salvó a su equipo del empate tras desviar al tiro de esquina un cabezazo de Eduardo Bauermann.

      A la afición regiomontana poco le importaron las formas. Rayados no gustó, pero ganó y se instaló en el octavo lugar que les permite soñar con asegurar su boleto a la Liguilla.

      El próximo reto será este miércoles contra Puebla, en la primera -y única- doble jornada de la Liga MX este torneo.

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