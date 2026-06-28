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RD Congo remonta y supera a Uzbekistán

Por AP

Junio 28, 2026 03:00 a.m.
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RD Congo remonta y supera a Uzbekistán
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      ATLANTA.- Congo se clasificó por primera vez a la fase de eliminación directa de un Mundial al venir de atrás para vencer 3-1 a Uzbekistán el sábado.

      Se trata de apenas la segunda participación en un Mundial para la nación africana, y primera en 52 años. Dos goles de Yoane Wissa en la segunda mitad y uno más de Fiston Mayele sentenciaron el triunfo y le permitieron a Congo sumarse a Cabo Verde entre las grandes sorpresas en los dieciseisavos de final del torneo.

      Uzbekistán se puso al frente con el gol de Eldor Shomurodov en la primera mitad, el cual parecía destinado a acabar con las esperanzas de Congo.

      Pero el equipo de Sébastien Desabre, que ya había logrado uno de los resultados más sorprendentes del torneo al empatar 1-1 con el Portugal de Cristiano Ronaldo, protagonizó una enérgica reacción tras el descanso.

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      En desventaja gracias a la brillante definición por encima del arquero de Shomurodov a los 10 minutos, Congo igualó el marcador al minuto 68, cuando Wissa fue derribado por Abdukodir Khusanov en el área para un penal.

      Wissa cobró al lado contrario del vuelo del arquero uzbeko Abduvohid Nematov para encender un dramático desenlace.

      Mayele puso a Congo al frente 10 minutos después al ganarle la carrera a Nematov y desviar el balón a primer palo luego de un disparo de Meschack Elia que fue desviado.

      Wissa sentenció el resultado en los descuentos con un disparo con efecto al rincón inferior.

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