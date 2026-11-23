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Con una destacada participación de atletas y equipos provenientes de diferentes municipios de San Luis Potosí, llevaron acabo el III Campeonato de Pista y Campo, 25 Aniversario "Juntos por el Atletismo en San Luis Potosí", correspondiente a la temporada 2026-2027, en las instalaciones de la Unidad Deportiva Universitaria (UDU), donde se dieron cita representantes de Ciudad del Maíz, Matehuala, Rioverde, Soledad de Graciano Sánchez y la capital potosina.

A lo largo de la jornada se desarrollaron diferentes pruebas de pista y campo en diversas categorías y ramas, con la participación de atletas infantiles, juveniles y de categoría abierta, quienes demostraron su preparación y talento. Los organizadores destacaron la satisfacción de continuar impulsando este proyecto deportivo, del cual han surgido competidores que han representado a San Luis Potosí en escenarios nacionales e internacionales.

La competencia contó con la colaboración de la Asociación de Atletismo del Estado de San Luis Potosí A.C., fortaleciendo el trabajo conjunto para contribuir al desarrollo y perfeccionamiento del atletismo potosino. Entre los resultados de la categoría abierta sobresalieron Jesús Hernández Silva, de Coyotes, ganador de los mil 500 metros varonil con 4:23.70, y María Fernanda Solís, de Cholos, quien conquistó la prueba femenil con 5:29.77. En los 800 metros Sub-20, Dylan Azael Carmona y Fátima Chávez Avizu encabezaron las respectivas ramas.

En las pruebas de velocidad también se registraron resultados destacados, con Luisana Robledo, de Cholos, como ganadora de los 100 metros femenil con 12.32 segundos, mientras que Rafael Campos se llevó el primer lugar varonil con 11.45 segundos. En los 600 metros Sub-16, Ana Sofía Olivares, de Mayhos, triunfó en femenil con 1:53.13, y Adrián Martínez, de Halcones, encabezó la rama varonil con 1:38.76.

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Por su parte, en las pruebas de campo, Diego Martínez, de Cholos, consiguió el primer lugar en salto de longitud Sub-20 varonil con una marca de 5.91 metros, mientras que Valeria Leija se impuso en la rama femenil con 4.87 metros. En impulso de bala Sub-16, Iker Ramírez, de Mayhos, obtuvo el primer sitio varonil con 11.82 metros, y Dayana Navarro, de Dejando Huella, ganó la competencia femenil con 9.57 metros.

También se registraron actuaciones sobresalientes en las pruebas infantiles y especiales, entre ellas los lanzamientos de pelota, salto de longitud y carreras de 75 y 80 metros con vallas. Destacaron Santiago González, de Dejando Huella, ganador de los 75 metros Infantil A varonil con 12.02 segundos; María Contreras, también de Dejando Huella, triunfadora en la rama femenil con 13.29 segundos, y Lelany Lugo, quien encabezó los 80 metros con vallas Sub-16 femenil con 14.89 segundos.