Rebeca Bernal brilla con el ManU

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MANCHESTER, Inglaterra.- La defensa mexicana Rebeca Bernal tuvo su primera titularidad con el Manchester United femenil en la contundente victoria por 10-1 sobre Sheffield United, donde fue protagonista al conseguir su doblete en el futbol de Inglaterra.

La zaguera central, quien tuvo que esperar en la banca en sus primeros encuentros, arrancó el partido de este miércoles y rápidamente dejó su huella en el marcador. Ante un endeble rival que jamás puso en predicamentos a la zaga, la tricolor decidió irse al ataque en un par de ocasiones y le rindió frutos esa decisión.

Apenas al minuto 19, cuando las Red Devils ya estaban arriba en el marcador por un gol, la exjugadora de Rayadas de Monterrey apareció dentro de los linderos del área chica en un tiro de esquina para conectar un remate de cabeza y abrir su cuenta goleadora con el cuadro inglés.

Pese a que fue mesurada con su celebración, la oriunda de Tamaulipas fue reconocida por sus compañeras, quienes de inmediato se acercaron a ella para felicitarla, debido a que comienza a ser pieza fundamental de la plantilla.

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La mexicana volvió a hacerse presente en la segunda mitad cuando el encuentro ya estaba liquidado.

Al minuto 55, Bernal aprovechó nuevamente el juego aéreo para marcar de cabeza y conseguir su segundo tanto de la tarde y el séptimo de su escuadra, completando así su primer doblete desde su llegada a Inglaterra.