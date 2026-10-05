Recibirá SL Campeonato Trackday-Vip
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
San Luis Potosí será sede del Campeonato Trackday-Vip, que se llevará a cabo el próximo domingo 11 de octubre en las instalaciones del Autódromo San Luis 400, ubicado en el Parque Tangamanga II. La actividad se desarrollará de 9:00 a 15:00 horas y permitirá a los aficionados disfrutar de vehículos de alta gama en acción sobre la pista.
Durante la presentación estuvieron Fabián León, integrante del comité organizador; Frank León, director general del evento; Enrique Mendoza, también del comité organizador; el piloto potosino Luis Morán, y Alejandro Jiménez, representante de la Federación Mexicana de Autos Antiguos y de Colección. Los organizadores informaron que esta será la penúltima fecha de la temporada 2026 y se espera la participación de pilotos procedentes de diferentes estados del país.
El campeonato contará con seis categorías, en las que se podrán observar automóviles de marcas como Ferrari y Porsche, además de otros vehículos deportivos y de alta gama. La entrada general tendrá un costo de 100 pesos, mientras que los menores de 12 años, adultos mayores y personas con discapacidad que acudan acompañadas podrán ingresar gratuitamente. Los boletos estarán disponibles mediante la cuenta de Instagram de Trackday.Vip y serán entregados en formato digital.
Como parte de las actividades previas, el sábado 10 de octubre a las 20:00 horas se realizará un desfile con los autos participantes. El recorrido partirá del hotel sede, Viewhotel, para continuar por avenida Venustiano Carranza hasta Plaza de Fundadores; posteriormente tomará Álvaro Obregón, Uresti y nuevamente Carranza para regresar al punto de salida, ofreciendo al público la oportunidad de observar los vehículos en las calles de la capital potosina.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Liga MX vuelve con Jornada 11 del Apertura 2026 este 9 de octubre
El Universal
La Liga MX reanuda el torneo Apertura 2026 tras pausa por Fecha FIFA con partidos del 9 al 11 de octubre.
Cristiano Ronaldo podría volver a selección Portugal, dice Jorge Jesus
El Universal
CR7 abandonó la concentración tras quedarse en la banca, pero sigue siendo una referencia mundial para Portugal.
Jake Paul lanza reto a Canelo Álvarez antes de su pelea en Arabia Saudita
El Universal
El boxeador mexicano no ha respondido a los múltiples retos lanzados por Jake Paul.