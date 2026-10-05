Recibirá SL Campeonato Trackday-Vip

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San Luis Potosí será sede del Campeonato Trackday-Vip, que se llevará a cabo el próximo domingo 11 de octubre en las instalaciones del Autódromo San Luis 400, ubicado en el Parque Tangamanga II. La actividad se desarrollará de 9:00 a 15:00 horas y permitirá a los aficionados disfrutar de vehículos de alta gama en acción sobre la pista.

Durante la presentación estuvieron Fabián León, integrante del comité organizador; Frank León, director general del evento; Enrique Mendoza, también del comité organizador; el piloto potosino Luis Morán, y Alejandro Jiménez, representante de la Federación Mexicana de Autos Antiguos y de Colección. Los organizadores informaron que esta será la penúltima fecha de la temporada 2026 y se espera la participación de pilotos procedentes de diferentes estados del país.

El campeonato contará con seis categorías, en las que se podrán observar automóviles de marcas como Ferrari y Porsche, además de otros vehículos deportivos y de alta gama. La entrada general tendrá un costo de 100 pesos, mientras que los menores de 12 años, adultos mayores y personas con discapacidad que acudan acompañadas podrán ingresar gratuitamente. Los boletos estarán disponibles mediante la cuenta de Instagram de Trackday.Vip y serán entregados en formato digital.

Como parte de las actividades previas, el sábado 10 de octubre a las 20:00 horas se realizará un desfile con los autos participantes. El recorrido partirá del hotel sede, Viewhotel, para continuar por avenida Venustiano Carranza hasta Plaza de Fundadores; posteriormente tomará Álvaro Obregón, Uresti y nuevamente Carranza para regresar al punto de salida, ofreciendo al público la oportunidad de observar los vehículos en las calles de la capital potosina.

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